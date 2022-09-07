Москва, 7 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Самым тяжелым в плане падения для российской экономики будет 2023 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«2023 год должен стать самым тяжёлым в плане падения для российской экономики, если не будут отменены большинство санкций, — сказал Ковригин. — Европа постепенно отказывается от российских энергоносителей. При этом далеко не все восточные компании так легко идут на развитие отношений с нашей страной в сфере экономики. Спад вполне может превысить 8-10%. При этом на восстановление, к сожалению, понадобятся годы. Если не будут отменены хотя бы часть санкций, то вплоть до десятилетия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин заявил о том, что экономика РФ продолжает развиваться инерционно.