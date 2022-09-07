Москва, 7 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В 2022 году экономика РФ продолжает развиваться инерционно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Сейчас последствия санкционной борьбы и разрыва отношений с европейскими и американскими партнёрами для российской экономики до конца не понятны, — констатировал он. — Во многом 2023 год станет решающим. В 2022 году пока продолжается инерционное развитие экономики: на складах у многих остались запасы сырья и товаров, не вся продукция покинувших Россию западных брендов распродана. Цепочки логистики и производства не так легко воссоздать на Востоке для сильно интегрированной в западную российской экономики. Смогли ли большинство производителей это сделать? Станет понятно только к концу 2022 — началу 2023 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что введение антироссийских санкций способствовало росту числа государств, дружественных РФ.