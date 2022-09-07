Москва, , 14:33 — REGNUM Похоже, что в США считают согласием присоединиться к проекту «потолка цен» на российскую нефть, который президент России Владимир Путин назвал «нерыночной глупостью», очень осторожное заявление министра нефти Индии Хардипа Сингха Пури о том, что предложения США по этому вопросу следует внимательно изучить, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик FreedomFinanceGlobal Наталья Мильчакова.

Индия (сс) Peter Haden

«Некоторые индийские деловые издания сообщали со ссылкой на анонимные источники о том, что власти Индии не исключают присоединения к проекту «потолка цен» на российскую нефть, однако на своих условиях.

Для Индии на самом деле гораздо выгоднее сотрудничать с Россией и в рамках БРИКС, и в рамках двустороннего партнёрства. Если в начале 2022 года Индия импортировала из России всего 30–45 тыс. баррелей нефти в день, то в августе текущего года в среднем Индия закупала у России только официально около 1 млн баррелей в день.

И эти объёмы не учитывают ещё неофициальный импорт нефти индийскими НПЗ у нефтетрейдеров из Китая или иных стран, которые из-за ограничений не могут поставлять российскую нефть в Великобританию и США.

Кроме того, Индия, как сообщают западные СМИ, уже приобретает российскую нефть с достаточно большим дисконтом к рынку, примерно, в коридоре $60-70 за баррель. А такой ценовой коридор вполне комфортен и для покупателей российской нефти, и для российских экспортёров, о чём ранее заявляли в Минэнерго РФ.

Исходя из этих обстоятельств, для Индии нет никакого смысла участвовать в нерыночном проекте «потолка цен», а ущерб от такого участия может оказаться серьёзным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия может поддержать введение потолка цен на российскую нефть и изучает этот вопрос, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

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