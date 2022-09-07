Москва,
7 сентября 2022, 14:33 — REGNUM Похоже, что в США считают согласием присоединиться к проекту «потолка цен» на российскую нефть, который президент России Владимир Путин назвал «нерыночной глупостью», очень осторожное заявление министра нефти Индии Хардипа Сингха Пури о том, что предложения США по этому вопросу следует внимательно изучить, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик FreedomFinanceGlobal Наталья Мильчакова.
«Некоторые индийские деловые издания сообщали со ссылкой на анонимные источники о том, что власти Индии не исключают присоединения к проекту «потолка цен» на российскую нефть, однако на своих условиях.
Для Индии на самом деле гораздо выгоднее сотрудничать с Россией и в рамках БРИКС, и в рамках двустороннего партнёрства. Если в начале 2022 года Индия импортировала из России всего 30–45 тыс. баррелей нефти в день, то в августе текущего года в среднем Индия закупала у России только официально около 1 млн баррелей в день.
И эти объёмы не учитывают ещё неофициальный импорт нефти индийскими НПЗ у нефтетрейдеров из Китая или иных стран, которые из-за ограничений не могут поставлять российскую нефть в Великобританию и США.
Кроме того, Индия, как сообщают западные СМИ, уже приобретает российскую нефть с достаточно большим дисконтом к рынку, примерно, в коридоре $60-70 за баррель. А такой ценовой коридор вполне комфортен и для покупателей российской нефти, и для российских экспортёров, о чём ранее заявляли в Минэнерго РФ.
Исходя из этих обстоятельств, для Индии нет никакого смысла участвовать в нерыночном проекте «потолка цен», а ущерб от такого участия может оказаться серьёзным», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Индия может поддержать введение потолка цен на российскую нефть и изучает этот вопрос, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
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