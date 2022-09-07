Москва, , 14:32 — REGNUM Криптовалюту необходимо использовать для наполнения российского бюджета и сделать ее альтернативным инструментов поддержки российской экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачёв («Новые люди»).

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем выступлении на московском крипто-саммите обратил внимание на то, что гарантировать технологический суверенитет России могут только майнинг и криптовалюта.

«Законопроект о майнинге, который мы внесли на рассмотрение Госдумы в мае, вызвал бурю эмоций. Нам говорили, да кто вы вообще такие, да вы понимаете, какие это риски? Все понимаем, кроме одного: почему в условиях колоссального санкционного давления не используются очевидные инструменты экономического роста? Мы добились, чтобы власти отреагировали на этот запрос и стали рассматривать криптовалюту и майнинг не только с точки зрения рисков. Надеюсь, что наш законопроект рассмотрят и примут уже в осеннюю сессию», — сказал Ткачев.

По его словам, в России в сравнении с другими странами достаточно дешевые энергоресурсы, что делает выгодной «добычу» криптовалюты, стоимость которой на рынке многократно выше его себестоимости. Парламентарий отмечает, что это делает Россию более чем перспективной страной для майнеров со всего мира и подобную возможность нужно использовать для пополнения бюджета страны.

Также он обратился к опыту Ирана, который в условиях многолетних санкций работает над технологическим суверенитетом, развивает криптообменники и проводит трансграничные платежи за натуральные продукты в криптовалюте.

«Почему бы нам не перенять этот опыт? В условиях, когда SWIFT отключен, транзакции затруднены, а многим странам запретили работать с Россией, с помощью майнинга и криптовалюты правительство может поддержать нашу экономику и снести все барьеры, которые пытаются поставить западные уже не партнеры», — подчеркнул депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минфине планируют вскоре согласовать с ЦБ законопроект о майнинге