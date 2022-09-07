* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 14:32 — REGNUM В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили библиотеку и разграбили её имущество. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Библиотека Пётр Иванов

Эта библиотека была создана Нихадом Наджмом в долине Абдуллахейль уезда Дара.

Согласно источникам, в библиотеке было более 10 000 томов, 30 единиц оргтехники — компьютеры, принтеры, телевизоры. Собеседники подчеркивают, что радикалы разграбили большую часть имущества библиотеке и уничтожили остальное.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по поводу этих заявлений.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разграбили клинику в провинции Панджшер.