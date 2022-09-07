Талибы* разграбили библиотеку в афганском Панджшере
* Талибы — запрещённая в России организация
Базарак, Афганистан, 7 сентября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили библиотеку и разграбили её имущество. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Пётр Иванов
Библиотека
Эта библиотека была создана Нихадом Наджмом в долине Абдуллахейль уезда Дара.
Согласно источникам, в библиотеке было более 10 000 томов, 30 единиц оргтехники — компьютеры, принтеры, телевизоры. Собеседники подчеркивают, что радикалы разграбили большую часть имущества библиотеке и уничтожили остальное.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по поводу этих заявлений.
Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разграбили клинику в провинции Панджшер.