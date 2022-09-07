Москва, 7 сентября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свои регионы в составе России. На это указывают результаты опроса, опубликованные 7 сентября исследовательской компанией «Инсомар».

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Участники опроса выразили высокую готовность участвовать в возможном референдуме о территориальной принадлежности своего региона. Так, готовы прийти на референдум 74% жителей Запорожской области и 61% жителей Херсонской области.

«Дальнейший путь — в составе России», — говорится в статье на сайте компании.

Среди респондентов из Запорожской области 71% заявил, что желает вхождения региона в состав РФ. Для Херсонской области этот показатель составил 63%.

Опрос проходил 6 сентября методом телефонного интервью. Всего опрошено по 1 тыс. респондентов в каждом регионе, предельная погрешность опроса составляет 3,1%.

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