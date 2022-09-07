Барнаул, 7 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Осенью 2022 года, благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», по всей стране, в том числе в Алтайском крае, стартует новый образовательный проект «Цифровая кафедра». Как сообщает 7 сентября правительство региона, он позволяет студентам бесплатно получить дополнительное ИТ-образование во время освоения основной профессии в вузе.

Цифровое общество

В проекте более 100 высших учебных заведений — участников программы «Приоритет-2030». В Алтайском крае это классический университет. В этом году 80 тысяч студентов по всей стране примут участие в проекте, а к 2030 году 900 тысяч студентов получат дополнительное ИТ-образование.

В АлтГУ в рамках проекта открыли Школу развития цифровых компетенций Digital Up. Обучение там организовано по восьми программам. Из них пять рассчитаны на гуманитариев, три — на тех, кто уже обучается по ИT-направлениям. Как отмечают в вузе, курсы позволяют получить цифровые навыки, которые сейчас востребованы на рынке труда в регионе, например анализ больших данных, сетевые технологии, программирование.

«Возможность студентам бесплатно получить дополнительное ИТ-образование во время освоения основной профессии в вузе — это прекрасно. В России сегодня не хватает IT-специалистов (да и просто знания в этой области в современном мире никому в настоящее время не повредят). Другое дело, что у ВУЗа должны быть все необходимые компетенции для качественного участия в реализации проекта «Цифровая Кафедра» — квалифицированные преподаватели, современные компьютеры, необходимые программы. Надеюсь, что АлтГУ справится с реализацией данного проекта и подтвердит, что по праву носит звание опорного вуза», — отметил корреспонденту ИА REGNUM депутат Алтайского краевого законодательного собрания Александр Молотов.

В Школу развития цифровых компетенций уже записалось более тысячи человек. Среди них магистрантка Института гуманитарных наук АлтГУ Ольга Ельченинова, которая выбрала курс «Основы frontend-разработки и проектирования web-приложений».

«Мне очень нравится дизайн и все, что с ним связано. Поэтому я выбрала такую программу, где творчество сочетается с программированием. Думаю, полученные знания можно будет использовать для создания упаковки образовательных курсов, например, или чтобы развивать личный бренд. Сейчас это в тренде. Кроме того, этот курс пригодится мне и для академической карьеры — я преподаю на кафедре медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью. Буду на собственном примере объяснять студентам, как нужно проектировать и рекламировать web-приложения», — рассказала она.

Как отмечают в Минцифры России, в рамках национальной программы «Цифровая экономика» также предусмотрены образовательные проекты для старшего поколения. Государство предлагает удобные форматы субсидированного обучения независимо от того, в каком возрасте и при каких обстоятельствах человек решил освоить новую профессию.

Так, проект «Цифровые профессии» дает возможность освоить ИТ-специальность со скидкой до 100%. Выбрать можно из предложенных более 120 курсов. Из-за популярности у проекта больше не будет годового лимита на количество мест. До 2024 года пройти обучение с господдержкой смогут 113 тысяч человек. Подать заявку можно на портале госуслуг.

Также Минцифры России совместно с РАНХиГС в этом году разработало четыре программы допобразования для госслужащих. Это цифровизация госуслуг, обработка обратной связи граждан, управление ИТ-проектами и создание цифровых платформ. Свыше 11,8 тысячи госслужащих и работников бюджетной сферы получат дополнительные ИТ-навыки. Всего до 2024 года более 50 тысяч слушателей пройдут курсы повышения квалификации.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.