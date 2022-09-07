Тобольск, Тюменская область, , 14:29 — REGNUM Тюменская область получила субсидию размером в 14,5 млн рублей на проведение фестиваля «Лето в Тобольском Кремле. Сибирские сезоны» в 2023 году. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Гостиный двор. Тобольск Óðinn

Ряд мероприятий пройдет в Тобольске с 27 мая по 30 июля следующего года. Он будет включать в себя культурно-зрелищные, гастрономические события, экскурсии об истории, культуре и традициях Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правительстве Тюменской области планируют троекратный рост туристического потока к 2030 году. Предполагается, что через восемь лет турпоток составит 8-9 млн человек в год.

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