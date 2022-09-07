Астана, 7 сентября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Большинство депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана поддержало принятие законопроекта, в котором День первого президента республики исключается из перечня государственных праздников. Об этом 6 сентября сообщат пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Отмечается, что в документе предлагается оставить День первого президента праздничным, но на уровне таких дат, как День государственных символов, День благодарности и пр. Законопроект будет направлен на рассмотрение в сенат.

Напомним, День первого президента Казахстана отмечают 1 декабря, в годовщину избрания на пост главы республики Нурсултана Назарбаева в 1991 году. Закон о праздновании этой даты был принят в декабре 2011 года. Праздник отмечали массовыми мероприятиями.