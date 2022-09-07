Симферополь, , 14:27 — REGNUM Туристы, которые раньше отправлялись за рубеж, из-за визовых сложностей могут выбрать для отдыха осенью Крым. Такое мнение высказал 7 сентября доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.

Осень в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Сезон в этом году нам обещает очень интересного туриста. Дело в том, что те люди, которые раньше ездили в бархатный сезон за рубеж, на экскурсионную программу в Европу, из-за визовых сложностей и проблем с логистикой могут выбрать Крым. Они смогут увидеть наши крымские экскурсионные объекты и сравнить, ведь в Крыму есть что посмотреть круглый год. Это наши дворцы, водопады, пещеры», — приводит слова эксперта пресс-служба КФУ.

Вахрушев отметил, что, в отличие от высокого сезона, в бархатный сезон туристы едут в Крым не ради моря, а ради экскурсий. Обычно осенью турпоток в Крым составляет примерно 60% от летнего показателя, однако в этом году он может вырасти.

«Этот сезон можно назвать испытательным для нашей экскурсионной отрасли: как экскурсионные объекты могут принимать и заинтересовывать людей, какие услуги сервиса и обслуживания они могут предоставить. Также это испытание для гидов: как экскурсоводы смогут завоёвывать внимание туристов», — считает Игорь Вахрушев.

Что касается продолжительности бархатного сезона, то он будет зависеть от погоды.

По его словам, продолжительность бархатного сезона в этом году будет зависеть от погоды. По предварительным прогнозам, бархатный сезон на полуострове начнётся со следующей недели и продлится до середины октября.

«Если осень будет сухая, даже если прохладная, материковому жителю это не страшно, туристы всё равно приедут. Главное, чтобы не было осадков. Если в начале октября пойдут дожди, то это, конечно, сильно скажется на посещаемости. Зачастую туристы перестают приезжать, когда наступают дожди», — объясняет эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, турпоток в Крым за летние месяцы 2022 года оказался на 19% ниже, чем годом ранее. Причиной стало действующее ограничение на авиасообщение с полуостровом.