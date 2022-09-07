Саратов, 7 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. С инициативой о возрождении вытрезвителей в Саратовской области выступил временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин. Соответствующий законопроект внесен им на рассмотрение в облдуму, сообщает 7 сентября «Саратов онлайн».

Советский вытрезвитель (Спецмедслужба)

Согласно документу, вытрезвители в регионе предлагается создать в форме госучреждений по решению органа исполнительной власти Саратовской области, уполномоченного региональным правительством. Финансироваться вытрезвители будут из бюджета субъекта РФ, а деятельность учреждений — в соответствии с установленными на федеральном уровне правилами, которые в 2021 году подготовил Минздрав России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, первый вытрезвитель в Чувашии после ликвидации данных учреждений появится в Чебоксарах. Его планируется открыть в 2023 году.

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