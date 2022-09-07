Красноярск, , 14:27 — REGNUM Элиты Европы готовы идти вразрез законам экономики, которые сами же сформулировали. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 7 сентября высказал и. о. директора Института Севера и Арктики Сибирского федерального университета (СФУ), кандидат исторических наук Василий Никуленков (Красноярск).

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Собеседник ИА REGNUM прокомментировал сделанное на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявление президента РФ Владимира Путина о том, что, если Европе преимущества по дешёвому газу из РФ не нужны, есть другие страны.

«Можно сказать, что мы живём в беспрецедентное время, когда целый развитый регион готов быть коллективным сателлитом США и рисковать всеми теме ценностями, которые строились, накапливались веками. Теперь же элиты Европы обезумели и готовы идти вразрез законам экономики, которые сами же сформулировали. Готовы установить потолок цен на энергоресурсы РФ, что приведёт к потере диалога со стороной, удерживающей выигрышную позицию на шахматной доске», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить её собственным интересам.

«И тогда никакие схемы по примеру изобретательных поляков, которые закрыли газопровод «Ямал-Европа», чтобы покупать у Германии газ по реверсу чуть дешевле, уже не сработают. Будет действовать чистый прагматизм рынка», — подытожил Василий Никуленков.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Владимира Путина, экономика ведущих европейских стран, получая природный газ из России, на протяжении десятилетий имела очевидные конкурентные преимущества глобального характера.

«Если они считают, что им такие преимущества не нужны, — ну ничего, это нас никак не смущает, потому что потребность в энергоресурсах в мире очень большая», — сказал президент РФ.

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