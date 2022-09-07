Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын встретился 6 сентября в Вашингтоне с представителями Конгресса США и Белого дома. Об этом сообщает KBS со ссылкой на источник в правительстве.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Сообщается, что в ходе встреч обсуждалось влияние подписанного в США «Акта снижения инфляции» на южнокорейскую экономику.

Напомним, что документ предусматривает субсидирование американских автопроизводителей в ущерб иностранным компаниям, работающим на рынке США.

Представитель Южной Кореи призвал американскую сторону пересмотреть пункты акта, которые могут оказать отрицательное влияние на южнокорейских производителей.

В тот же день Ан Док Гын встретился с конгрессменом Бадди Картером, который выступал против принятия «Акта снижения» инфляции. В ходе встречи стороны обсудили стратегию противодействия данной инициативе в рамках Конгресса.

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