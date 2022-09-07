Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга попросил власти города дополнительно выделить 2,5 млрд рублей на закупку новой медицинской техники, с такой просьбой на «нулевых» чтениях бюджета в Законодательном собрании к парламентариям обратился председатель комздрава Дмитрий Лисовец.

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По его словам, список заявок необходимой техники был собран по 35 медицинским учреждениям города. В него вошло 746 единиц медицинского оборудования по 240 наименованиям. Также средства — 143,6 млн рублей — необходимы на капитальный ремонт фельдшерского колледжа.

Депутаты полностью поддержали потребность ведомства, однако обоснованность заявок будет решать комитет финансов, от его же заключения будет зависеть решение, выделять комздраву 2,5 млрд рублей или нет.