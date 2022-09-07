Лондон, , 14:23 — REGNUM Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли подтвердил парламентскому комитету свое мнение о необходимости использования монетарной политики для снижения инфляции, как передает Financial Times.

Здание Банка Англии (сс) Adrian Pingstone

Выступая 7 сентября перед членами комитета по казначейству Палаты общин, Бейли сказал, что волатильность финансовых рынков снизится, когда станет ясна энергетическая политика нового премьер-министра Лиз Трасс, но центральный банк по-прежнему намерен принимать меры для снижения инфляции.

По словами Бейли, повышение оптовых цен на газ было «самым большим потрясением, с которым мы столкнулись». «Это не говорит о том, что режим [денежно-кредитной политики] потерпел неудачу, но он должен будет выполнить свою работу в ответ на гораздо больший шок, и я уверен, что… мы это сделаем», — заявил он.

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл также рассказал о том, что руководство банка думает об эффекте замораживания счетов за электроэнергию, которое, по расчетам, должно остановить рост инфляции.

В коротком сроке это «снизит базовую инфляцию по сравнению с тем, что мы прогнозировали в нашем отчете за август», сказал Пилл и добавил, что краткосрочные изменения не имеют большого значения, а в среднесрочной перспективе обещанная правительством Трасс поддержка и снижение налогов «вероятно, приведут к небольшому усилению инфляции».

«Отвечая на вопрос, будет ли фискальная политика порождать инфляцию, мы здесь для того, чтобы гарантировать, что она не будет порождать инфляцию… Наша задача — вернуть инфляцию к целевому уровню», — добавил Пилл.

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