Путин рассказал об отношении к бизнесменам, работающим за рубежом
Владивосток, 7 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Всё, что идёт на пользу российскому бизнесу, приветствуется, в том числе работа в других странах, например, в Армении. Об этом президент России Владимир Путин заявил 7 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Мы приветствуем всё, что идёт на пользу российскому бизнесу. Если условия сложились так, что сейчас людям целесообразно работать там, это в основном айтишники, да и им выгоднее, спокойнее работать там, пусть работают», — сказал Путин, отвечая на вопрос об отношении в России к тем, кто уезжает работать в Армению.
Армения — не чужая страна, всё рядом. Можно работать в Ереване, а жить в Москве. В случае со странами ЕАЭС российским властям проще всё регулировать, а людям проще работать, это очевидные вещи, добавил он.
Российский лидер отметил, что многие уже вернулись в Россию, так как поняли, что ничего страшного на фоне санкций не происходит. В стране «всё работает, всё функционирует, всё стабильно».
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