Владивосток, 7 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Всё, что идёт на пользу российскому бизнесу, приветствуется, в том числе работа в других странах, например, в Армении. Об этом президент России Владимир Путин заявил 7 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы приветствуем всё, что идёт на пользу российскому бизнесу. Если условия сложились так, что сейчас людям целесообразно работать там, это в основном айтишники, да и им выгоднее, спокойнее работать там, пусть работают», — сказал Путин, отвечая на вопрос об отношении в России к тем, кто уезжает работать в Армению.

Армения — не чужая страна, всё рядом. Можно работать в Ереване, а жить в Москве. В случае со странами ЕАЭС российским властям проще всё регулировать, а людям проще работать, это очевидные вещи, добавил он.

Российский лидер отметил, что многие уже вернулись в Россию, так как поняли, что ничего страшного на фоне санкций не происходит. В стране «всё работает, всё функционирует, всё стабильно».

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