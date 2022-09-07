Москва, , 14:20 — REGNUM Можно обратить внимание на два тезиса в выступлении президента России на Восточном экономическом форума, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Первый тезис — это продолжение разговора о многополярности мира, трансформации мирового порядка в эту сторону.

Здесь разговор шел о «полицентричности» и позиция России в том, чтобы все центры работали в рамках международного права, на основе уважения интересов всех сторон.

Второй тезис — прочность российской экономики, которая выдерживает первый «удар» западных санкций и может находить точки роста.

И российское общество, которое, по мнению главы государства, состоит из образованных и талантливых людей, которые понимают национальные интересы и знают как работать на благо экономики», — высказал своё мнение Петр Кирьян.

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарной сессии VII Восточного экономического форума 7 сентября во Владивостоке президент России Владимир Путин рассказал, каким он видит многополярный мир.

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