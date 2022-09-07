Белград, , 17:09 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 7 сентября в Белграде провел «дружеские и открытые» переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом Вучич заявил на своей странице в «Инстаграме» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Встреча Александра Вучича с Реджепом Тайипом Эрдоганом Predsednik.rs

«Мы обменялись мнениями по поводу всех вопросов, важных для наших двух стран, а также по поводу вопросов, связанных с актуальными геополитическими вызовами на региональном и глобальном плане», — отметил Вучич после встречи с Эрдоганом в здании Президиума Сербии.

В течение дня состоялась также пленарная встреча делегаций Сербии и Турции, после которой было подписано семь межправительственных протоколов и соглашений. Затем Вучич и Эрдоган провели совместную пресс-конференцию.

Напомним, что президент Турции в Сербию приехал из Боснии и Герцеговины, где встретился с представителями Президиума БиГ от бошняков, сербов и хорватов — Шефиком Джаферовичем, Милорадом Додиком и Желько Комшичем.