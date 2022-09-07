* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 7 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Забихулла Муджахид, официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что у него нет подробной информации об открытии ряда школ для девочек в Пактии. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Школьницы Афганистана

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Он сообщил СМИ, что после расследования будет определено, с помощью каких мер и по чьему распоряжению в Пактии были открыты школы для девочек старше шестого класса.

«Об открытии школ объявляет министерство образования. Если школы будут вновь открыты, это произойдёт одновременно во всех провинциях», — указал он.

Ранее Халикьяр Ахмадзай, глава отдела информации и культуры движения провинции Пактия, заявил, что школы для девочек были вновь открыты по просьбе директоров школ, но власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отдавали никаких распоряжений по этому поводу.

Местные источники в Пактии сообщили, что постоянное давление народа на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привело к тому, что в провинции на несколько дней были открыты школы для девочек старше шестого класса.

По словам собеседников, эта акция была совершена не по официальному распоряжению местных властей Пактии и министерства образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а в результате года томительного ожидания, неоднократных просьб школьной администрации и давление общественности.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись к власти в Афганистане, в прошлом году девочкам старше шестого класса запретили ходить в школу.