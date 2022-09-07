Ижевск, 7 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В социальных сетях жители Ижевска сообщают об эвакуации школ, вузов, техникумов, больниц и торговых центров. В подтверждение также публикуются фотографии процесса эвакуации.

ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Эвакуация

Так, сообщается об эвакуации торгово-офисного центра «Аксион», торговых центров «Эльгрин» и «Флагман Дисконт» якобы из-за поступивших сообщений о возможном минировании. Также очевидцы пишут, что эвакуировали сотрудников и учащихся школ № 74, 54 и 69; пациентов и персонал Республиканской детской клинической больницы; находящихся в здании монтажного техникума и детских садов №266 и №50 и Удмуртского государственного университета.

Официального подтверждения этой информации от экстренных служб и правоохранительных органов пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае неоднократно сообщения о возможном минировании поступали в суды Удмуртии. Электронные письма с предупреждением поступили в управление Судебного департамента в Удмуртии, суды Кизнерского, Можгинского, Игринского, Завьяловского, Малопургинского, Кезского, Глазовского, Сарапульского, Увинского, Балезинского районов, а также в Устиновский, Индустриальный и Первомайский районные суды Ижевска.