Париж, 7 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна передала горячие поздравления новому министру иностранных дел Великобритании. Об этом глава МИД Франции написала в Twitter.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

«Горячие поздравления новому министру иностранных дел Джеймсу Клеверли. Готовы работать с вами, чтобы решать общие задачи. Рада видеть вас в этой новой и важной роли, дорогой Джеймс», — написала Катрин Колонна в Twitter.

Джеймс Клеверли занял пост главы МИД Великобритании. Ранее политик был первым заместителем экс-главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Сообщается, что тон внешнеполитических заявлений Клеверли и Трасс, в том числе по России, был абсолютно одинаковым.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция самым решительным образом осуждает приговор, вынесенный государственному советнику из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, а также связанные с ним принудительные работы.

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