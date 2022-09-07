Владикавказ, 7 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В ряде школ и детских садов Северной Осетии 7 сентября был нарушен образовательный процесс. После поступивших сообщениях о минировании в зданиях проводятся проверки с помощью служебных собак. Информация о заложенных бомбах пока не подтвердилась, передает ГТРК «Алания».

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«Кинологи проверяют школы и детские сады Северной Осетии после поступившего анонимного сообщения о минировании. Как сообщили ГТРК «Алания» в правоохранительных органах, специалисты обследуют территории, на данный момент опасных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.

Такая же информация о минировании ряда школ поступила 7 сентября в правоохранительные органы Ингушетии. Пришлось эвакуировать сотрудников школ и учащихся в Магасе, Сунже и Малгобеке. Информация проверяется. СМИ также сообщили о поступлении звонков и СМС о минировании школ в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае, пишет РИА «Кабардино-Балкария.