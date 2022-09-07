Кострома, 7 сентября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Управление городского пассажирского транспорта администрации Костромы переделало визуализацию новой схемы маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Она размещена на сайте мэрии.

Администрация Костромы Новая схема маршрутной сети Костромы

Ранее общественники обнаружили множество несостыковок между описанием и визуализацией маршрутов на карте, которые могли запутать горожан. Обновленная схема начнёт действовать с 1 октября 2022 года. Число маршрутов сокращено с 45 до 40, некоторые из них будут продлены и изменены по пожеланиям костомичей.

Так, маршруты №2,23,49, которые в настоящее время ходят до поселка Волжский, продлены до поселка Первого. Маршрут №15, следующий до Паново, будет ходить до Малышково. Отменены автобусы №9, 10, 38 и 56. Кроме автобуса № 17 вводятся два новых маршрута — № 39 от центра до посёлка Высоково, № 75 от Венеции до ТЦ «Стометровка».