Самара, 7 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Объем инвестиций в основной капитал в Самарской области за первое полугодие 2022 года составил более 152 млрд рублей. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

Анна Красноперова Инвестиции

«За первые шесть месяцев 2022 года объем инвестиций в основной капитал в Самарской области составил 152,8 млрд рублей. Этот показатель в текущих ценах на 19,8% превышает значения аналогичного периода прошлого года. При этом темп роста инвестиций тогда составил рекордные 136%», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова.

Отмечается, что лидером по объему инвестиций остаются обрабатывающие производства, которые в первом полугодии направили в основной капитал 32,9% от общего объема инвестиций.

Сообщается, что наибольшее увеличение инвестиционной активности организаций (без субъектов малого предпринимательства) фиксировалось в сфере технической и научной деятельности, в производстве оборудования и машин, строительных материалов, нефтепереработке и металлургическом производстве, транспорте и здравоохранении.

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