Подольск, Московская область, , 20:14 — REGNUM На машиностроительном «ЗиО-Подольск» начали сварку первого кольцевого шва на полукорпусе первой реакторной установки «Ритм-200», для четвёрного серийного атомного ледокола проекта 22 220 «Чукотка». Процесс сварки длится непрерывно в течение пяти дней в три смены при постоянном подогреве металла до 200 градусов. Об этом сообщает пресс-служба компании «ЗиО-Подольск».

Ледокол «Арктика» (проект 22220) Oaoosk.ru

Диаметр кольцевого шва составит 2,8 мм, а толщина 150 мм. Такое сварное соединение относится к швам первой категории. По этой причине к нему будут предъявляться высокие требования в ходе контроля качества.

«Для сварки корпуса реакторных установок «РИТМ-200» применяется автоматическая сварка под флюсом. Её основные достоинства — высокая степень механизации, сводящая к минимуму человеческий фактор, высокая производительность сварки, хорошая защита сварочной ванны от воздействия окружающего воздуха и низкий коэффициент потери электродного металла», — указано в сообщении.

Отметим, что атомный ледокол «Чукотка» был заложен на Балтийском заводе 16 декабря 2020 года. Ледоколы серии 22 220 являются частью программы «Основы государственной политики страны в Арктике на период до 2035 года», которая направлена на развитие Севморпути и наращивания присутствия России в Арктике. Планируется, что строительство ледокола завершится в декабре 2026 года. Длина судна составит 172,7 метра. Ледокол будет оснащен двухреакторной ядерной энергетической установкой нового поколения «РИТМ-200», как и все ледоколы проекта 22 220, мощностью 60 МВт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Астрахани на производственных площадках объединенной судостроительной корпорации создали четыре блока бортовых секций весом 338 тонн для атомного ледокола «Чукотка» проекта 22 220 типа ЛК-60Я.

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