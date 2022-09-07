Пенза, , 14:24 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Пензенской области выступили с законодательной инициативой о финансировании военных комиссариатов и ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России) за счет региональных бюджетов. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба регионального парламента.

Медкомиссия в военкомате Александр Полегенько © ИА REGNUM

Законопроектом предполагается наделить исполнительные органы субъектов РФ правом финансировать за счет региональных бюджетов реализацию обязанностей, возложенных на военные комиссариаты, а также оказывать содействие общероссийским общественно-государственным организациям, осуществляющим военно-патриотическое воспитание, в том числе, в материально-техническом обеспечении.

Парламентарии постановили внести соответствующий проект федерального закона «O внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Госдуму РФ. Обращение o системном рассмотрении вопросов развития ДОСААФ и увеличения финансирования деятельности военных комиссариатов будет направлено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Также документы подготовят для Минобороны РФ и Совета законодателей ПФО.

Ранее ИА REGNUM передавало, начать масштабную программу возрождения ДОСААФ предложили депутаты.

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