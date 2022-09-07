Сеул, 7 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи внимательно следит за курсом национальной валюты, который опустился ниже 1380 вон за $1. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра финансов Чху Гён Хо.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Министр сообщил, что при необходимости власти страны предпримут меры для стабилизации рынка, акцентировав внимание на том, что неопределенность на валютном рынке оказывает неблагоприятное воздействие на экономику.

Чху Гён Хо отметил, что правительство внимательно следит за притоком и оттоком иностранной валюты, а также за платежным балансом страны. Он акцентировал внимание на том, что Южная Корея занимает девятое место в мире по объёму валютных резервов, подчеркнув, что по мнению представителей Международного валютного фонда (МВФ) этого должно быть достаточно, чтобы снизить волатильность.

Отметим, что 7 сентября курс национальной валюты Южной Кореи опустился до 1384,20 воны за $1. Южнокорейская вона падает шесть торговых сессий подряд.