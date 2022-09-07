Москва, 7 сентября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов просит главу правительства России Михаила Мишустина выделить средства на программу детского туристического кешбэка в период со 2 по 8 января 2023 года, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

«В связи с востребованностью программы детского туристического кешбэка представляется целесообразным распространить ее действие на новогодние каникулы. Эта программа должна действовать в период со 2 января 2023 года по 8 января 2023 года», — отметил Миронов.

По его мнению, денежная компенсация должна составить 50% от стоимости путевки, но не более 6,7 тыс. рублей.

«Прошу вас рассмотреть вышеуказанное предложение и поручить уполномоченным должностным лицам при формировании проекта федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. предусмотреть выделение средств на детский отдых — туристический кешбэк в период со 2 января 2023 года по 8 января 2023 года», — говорится в письме на имя председателя правительства.

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