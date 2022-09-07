Реж, Свердловская область, , 14:32 — REGNUM Прокуратура организовала проверку в школе №10 города Режа Свердловской области после того, как школьница обнаружила червя в своей порции супа из школьной столовой. Об этом журналистам сообщили в региональном ведомстве.

Прокуратура Ysia.ru

Прокуратура даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Для проверки также привлекут специалистов Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ребёнок нашёл червя в порции супа из школьной столовой. При этом сотрудница столовой просто смахнула находку с тарелки и вернула порцию школьнице.

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