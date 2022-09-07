Владивосток, 7 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Заявления о том, что Россия якобы сама обстреливает Запорожскую АЭС, на которой стоят российские военнослужащие, являются «бредом собачьим». Об этом 7 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Мы же контролируем станцию. Там стоят наши военнослужащие. Что же мы сами по себе стреляем, что ли? Бред просто собачий. По-другому сказать-то невозможно», — сказал он.

При этом российский лидер подчеркнул, что даже партнёры с Запада в разговорах признают, что это «не вяжется со здравым смыслом», и добавил, что на территории станции находят осколки снарядов поставляемых США киевскому режиму реактивных систем залпового огня HIMARS и других средств поражения из стран Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о необходимости победить Россию на поле боя являются «странной дипломатической установкой».