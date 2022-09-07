Владивосток, 7 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Безусловно, обращение президента РФ Владимира Путина к гостям и участникам пленарного заседания было посвящено развитию Дальнего Востока страны и нашим взаимоотношениям с Азиатско-Тихоокеанским регионом в новых условиях, считает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В своем телеграм-канале 7 сентября он также отметил:

ИА REGNUM ВЭФ

«Здесь, на форуме, мы представляем проекты, которые важны для всей страны. Обновляем уже существующие и создаем новые партнерские отношения со странами АТР. Сейчас одна из наших основных задач — создать климат для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Отдельно Владимир Владимирович остановился на вопросе развития российской отрасли авиаперевозок. Иркутской области, как региону, где производится МС-21, это действительно важно. Не так давно сам встречался с главой «Аэрофлота» Сергеем Владимировичем Александровским по этому вопросу. Что же касается общих планов на будущее, то здесь во главе угла — сотрудничество, использование наших сильных сторон и, само собой, созидание».

Напомним, в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума 7 сентября глава российского государства Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. в частности, шуткой про мерзнущий волчий хвост пригрозил оставить Европейский союз без энергии. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

Читайте также: Владимир Путин во Владивостоке — все новости