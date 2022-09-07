Луга , Ленинградская область, 7 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Ленинградской области посадили деревья в память о погибших при исполнении воинского долга военнослужащих — участниках специальной военной операции России по защите Донбасса. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Пресс-служба администрации Ленинградской области Посадка деревьев для «Сада памяти»

На центральной дороге пансионата «Зелёный Бор» в Луге высадили 15 молодых туй. Деревья формируют «Сад памяти» в честь погибших участников спецоперации.

«Мы знаем, что для нас значит День Победы и Великая Отечественная война, но не менее важно говорить о современных героях, которые сегодня пошли защищать нашу Родину, ее суверенитет и независимость, будущее наших детей и внуков ценой своей жизни», — заявила заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.

Она добавила, что «Сад памяти» позволит увековечить память об участниках СВО, каждый проходящий мимо будет вспоминать о них.