Ульяновск, 7 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Ульяновске православная организация вышла с иском в суд, требуя признать право собственности на здание епархиального управления. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

С иском в суд обратился православный приход Свято-Богородице-Неопалимовского храма Ульяновска симбирской епархии РПЦ. Ответчиком является администрация Ульяновска. В качестве третьих лиц указаны региональное правительство, областное минимущество, управление имущественных отношений городской администрации, филиал «ФКП Росреестра», управления Росреестра и Федерального агентства по управлению госимуществом.

Заявитель просит суд признать право собственности местной религиозной организации на объект недвижимости. Как следует из документов, речь идёт о нежилом «Здании епархиального управления» площадью 242,2 кв. метра, расположенном в Ульяновске по переулку Амбулаторный, 20А.

Арбитражный суд Ульяновской области оставил заявление без движения, так как истец не приложил к иску ряд документов. Истцу предложено до 7 октября 2022 устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления иска без движения.

На сайте Симбирской метрополии сообщается, что Богородице-Неопалимовский храм в Ульяновске построен в 1912 году на средства благотворителей и прихожан, в том числе одного из главных почитателей чудотворной иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» В. В. Обухова. В храм была перенесена присланная с Афона икона Божией Матери, являющаяся его главной святыней.