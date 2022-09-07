Грозный, 7 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Житель Чечни Кюри Чубиев стал обладателем автомобиля. Подарок достался 100-летнему ветерану по случаю его дня рождения, который совпал со столетием республики. Ключи от автомобиля вручил уважаемому аксакалу глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося 6 сентября во дворце торжеств имени Дагуна Омаева в Грозном. Кюри Чубиев также был удостоен юбилейной медали «100 лет образования Чеченской Республики».

Иван Шилов ИА REGNUM Чечня

«В связи с личным столетним юбилеем и по случаю столетия со дня образования Чеченской Республики этой же наградой отметил жителя ЧР Кюру Чубиева. Также ему были вручены ключи от автомобиля и денежная премия от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, в Чечне 7 сентября отметили 100-летие республики. По этому поводу в регионе прошли масштабные мероприятия.