Тбилиси, 7 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Ряд оппозиционных партий в Грузии отказывается сотрудничать с властями, несмотря на то, что совместной работе призывает Евросоюз. Об том 7 сентября заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Каха Каладзе

Он отметил, что условия получения Грузией статуса кандидата на вхождение в ЕС предусматривают, что все условия и власти, и оппозиция будут делать вместе. «Мечта» готова снижать поляризацию, но сможет этого сделать без участия другой стороны конфликта.

«Но что мы слышим в течение этого дня? «Внеочередные выборы». Снова поляризация, снова радикализация, просто невозможно сотрудничество с этими людьми в такой форме», — сказал Каладзе.

Стоит отметить, что накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал власти и оппозицию Грузии работать вместе над исполнением требований Брюсселя. Он также подчеркнул, что в первую очередь за это отвечает правящая партия.