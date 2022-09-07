Волгоград, 7 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Вооружённую ножом женщину зафиксировали камеры наблюдения в одном из продуктовых магазинов Волгограда, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

В Кировском районе женщина, угрожая продавцу, потребовала передать ей всю выручку. Продавец дала отпор вооружённой налётчице разделочной доской. Личность злоумышленницы помогли установить камеры видеонаблюдения, полицейские задержали 39-летнюю неоднократно судимую местную жительницу, которая созналась в разбое.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемая может лишиться свободы на срок до восемь лет.