Москва, 7 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Не было никаких оснований ожидать от МАГАТЭ, находящегося под преимущественным контролем натовцев, полностью объективных оценок, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

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«Со вчерашнего дня с удивлением наблюдаю за пессимистическими и тем более издевательскими комментариями по поводу результатов недавнего приезда инспекционной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Считаю их контрпродуктивными. И это не потому, что в таком ключе выступил Владимир Путин на ВЭФ, это объективно так: почитайте доклад. Не было никаких оснований ожидать от агентства, находящегося под преимущественным контролем натовцев, полностью объективных оценок и тем более прямого осуждения атак киевской военщины, то есть самого же НАТО, на станцию. Инспекция тем не менее состоялась, обстрелы станции зафиксированы, российских вооружений на ЗАЭС не обнаружено. Сформулированные миссией рекомендации не препятствуют сохранению нашего контроля за ЗАЭС», — отметил он.

Двое оставшихся на станции наблюдателей МАГАТЭ, по его мнению, служат пусть и не полной, но существенной гарантией от продолжения ее обстрелов, и если удары продолжатся, то они будут ими зафиксированы.

«Лучше было бы, чтобы приезд миссии не состоялся? Нет, не лучше — хуже. Я уже не говорю о пресечении связанной с приездом миссии попытки англосаксов организовать террористический захват ЗАЭС. Это целый золотой нам в копилку!» — добавил эксперт.

В комментариях по данному событию важно не ныть по поводу «необъективности международных чиновников» или «импотентности МАГАТЭ», а «столбить факты».

«А факты таковы: станция под российским контролем, и она работает; МАГАТЭ потребовало прекращения обстрелов, но это не к нам, это к ВСУ, которые их вели; на уходе России с ЗАЭС МАГАТЭ не настаивает. Что же до «зоны безопасности» вокруг ЗАЭС, то да, мы тоже требуем от Киева отказаться от любых новых попыток захватить станцию или устроить на ней аварию.

Оставшихся на станции наблюдателей, конечно, надо беречь, как и весь ее персонал. Более прочные гарантии безопасности ЗАЭС связаны с дальнейшим продвижением фронта СВО на Запад. Но и тогда, думаю, англосаксы не откажутся от попыток устроить ядерную аварию на юге бывшей УССР — эти планы для меня очевидны», — заключил Демурин.