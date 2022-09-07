Рабат, 7 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Власти Алжира намерены направить специального посланника в Марокко, в преддверии саммита Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом 7 сентября сообщает Al-Sharq-al-Awsat.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По данным журналистов, посланник должен передать официальное приглашение королю Марокко Мухаммеду VI принять участие в работе саммита, который пройдёт в Алжире 1−2 ноября.

Отмечается, что данная процедура предусматривается уставом ЛАГ и должна соблюдаться, даже несмотря на разногласия между правительствами Алжира и Марокко. При этом, по информации журналистов, алжирские власти вынуждены пойти на этот шаг из-за давления ряда арабских стран, которые призывают перенести саммит из-за напряжённых отношений между Алжиром и соседними странами.

Ранее приглашения были также переданы президенту Египта Абдель-Фаттаху ас-Сиси и главе Палестины Махмуду Аббасу.