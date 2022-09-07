Москва, 7 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Большие потери вынудили киевские войска приостановить атаки на николаево-криворожском направлении. Об этом Минобороны России сообщает 7 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Российские войска на этом направлении продолжали наносить по подразделениям и резервам ВСУ высокоточные удары. Так, в районе Еленовки в ДНР уничтожен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ, в Херсонской области — военнослужащие и техника 46-й аэромобильной бригады, в Николаевской области — военнослужащие и техника 61-й пехотной бригады.

«В течение суток на николаево-криворожском направлении из-за больших понесённых потерь в живой силе и технике [киевскими] войсками наступательных действий не проводилось», — говорится в сообщении.

Склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады уничтожен у посёлка Перемога в Николаевской области.

Из-за больших потерь личный состав 57-й мотопехотной бригады самовольно покинул позиции у Белой Криницы в Херсонской области и у Великого Артаково в Николаевской области.

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