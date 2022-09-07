Уфа, 7 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Международный конгресс «Транспорт и строительство» пройдет в Уфе. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области Строительство дороги в Калужской области

Сообщается, что мероприятие будет проходить с 18 по 22 сентября на территории парка «Строительство будущего» по ул. Рубежная, 178.

Отмечается, что страной — партнером первого международного конгресса «Транспорт и строительства» выступает Белоруссия. Официальную делегацию, которая примет участие в работе конгресса, возглавит премьер — министр правительства БелоруссииРоман Головченко. Ожидается также участие представителей Ирана, Узбекистана, Казахстана, Турции, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что в ходе мероприятия эксперты, девелоперы, производители стройматериалов, представители финансового сектора, предприятия дорожно-транспортной отрасли России и дружественных стран обсудят вопросы создания оптимальных условий для инвестиционной привлекательности, межрегиональных и межотраслевых связей.