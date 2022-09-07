Париж, , 13:54 — REGNUM Франция самым решительным образом осуждает приговор, вынесенный государственному советнику из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, а также связанные с ним принудительные работы, сообщает МИД Франции.

Аун Сан Су Чжи Claude TRUONG-NGOC

«Этот приговор является произвольным и отвечает политическим мотивам. Это свидетельствует о неуважении хунты к верховенству закона и основным правам. Обвинение в фальсификации результатов выборов, на котором основано это осуждение, направлено только на то, чтобы оправдать государственный переворот 1 февраля 2021 года, который идет против воли народа Мьянмы, демократически выраженной в ходе всеобщих выборов 8 ноября 2020 года. Решение еще больше отдаляет перспективу политического диалога, которого требует международное сообщество, участником которого обязательно должна быть Аун Сан Су Чжи», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

Франция вновь призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех произвольно задержанных, в том числе государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Франсуа Оланд вспоминает о встречах с российским коллегой Владимиром Путиным в своей последней книге.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президент Франции Оланд вспоминает о встречах с Путиным