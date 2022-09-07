Нарьян-Мар, 7 сентября, 2022, 19:13 — ИА Регнум. План по доставке угля в отдалённые населённые пункты Ненецкого автономного округа выполнен на 86%, объём поставленного дизтоплива составляет 88%, дров — 95% от плана, исполнение плана по маслам и смазкам составило 90%, топливные брикеты — 94%, а поставки бензина завершены на 55%. Об этом заявила глава администрации Заполярного района Надежда Михайлова сегодня, 7 сентября, в ходе еженедельного оперативного совещания губернатора Юрия Бездудного, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Mil.ru Северный завоз

«Четвёртого сентября вышло судно с углём, дровами и брикетами в сторону посёлка Варнек и посёлка Каратайка. Пока погода штормит, как только успокоится, сразу будут заходить на разгрузку. Осталась только Усть-Кара, судно с энергоресурсами для посёлка ещё не вышло из Архангельска», — отметила Михайлова.

В общей сложности «Севержилкомсервисом» было приобретено 11,3 тыс. тонн нефтепродуктов, 20 тыс. тонн обогащённого каменного угля, 9,1 тыс. кубометров дров и 455,5 тыс. тонн топливных брикетов.

Отметим, что северный завоз обеспечивает жителей 25 северных субъектов страны продуктами, товарами первой необходимости, лекарствами, строительными материалами. Ежегодный объём перевозок по Северному морскому пути только в рамках северного завоза составляет более 3 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, на VII Восточном экономическом форуме 6 сентября состоялась дискуссия на тему «Северный завоз: новая система снабжения» с участием всех профильных министерств, депутатов Госдумы и глав дальневосточных регионов.

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