Брюссель, 7 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» и правительство Грузии стараются сотрудничать со всеми политическими силами и гражданским обществом, но часть оппозиционных партий отказываются работать вместе. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили на пресс-конференции в Брюсселе.

Бельмиро де Альмейда. Ссора. 1887

Глава правительства Грузии выступил вместе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, который заявил, что в Евросоюзе ждут совместной работы всех партий над получением статуса кандидата в ЕС.

«Правящая партия и правительство открывают двери всем политическим игрокам, всем оппозиционным партиям. К сожалению, некоторые оппозиционные политические партии, особенно главная оппозиционная партия, не принимают участия в этом процессе», — сказал Гарибашвили.

Боррель отметил, что призыв Брюсселя к сотрудничеству касается всех партий, но особую ответственность за его исполнение несёт «Мечта».

Напомним, ранее председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам были созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО. Депутаты от самой крупной в стране партии «Единое национальное движение», а также от «Лело» и «Стратегии Строителя» отказались входить в эти группы и создали свои.