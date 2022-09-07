Иерусалим, 7 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Израильские власти отреагировали на обострение ситуации на Западном берегу реки Иордан, направив в регион дополнительные военные силы. Об этом 7 сентября сообщил военный корреспондент израильского 11 телеканала.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По данным источника, израильская армия намерена использовать в регионе военные беспилотники.

«Командование армией, действующей на Западном берегу, практически обучено работе с беспилотниками. Они будут активировать их в операциях по проведению арестов, которые могут вызвать осложнения у армии, поэтому объекты будут находиться под прицелом беспилотников», — отметил корреспондент.