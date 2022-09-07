Грозный, 7 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Информация о том, что Чечня является одним из лидеров в России по показателю младенческой смертности, не соответствует действительности. Минздрав региона опроверг эту информацию и в настоящее время выясняет, откуда она взялась. Об этом сообщил глава ведомства Сулейман Лорсанов, отметил, что данные, приведённые в выступлении на Восточном экономическом форуме главным внештатным специалистом Минздрава России Олегом Аполихиным, «не подлежат никакой критике в виду своей неактуальности и недостоверности».

Gtrk-kaluga.ru Новорожденные в роддоме

Лорсанов также привел достоверные данные по рождаемости и смертности в Чечне за первое полугодие 2022 года.

«По данным Росстата России за январь–июнь 2022 года показатель младенческой смертности составил 6,7 на 1000 родившихся живыми, коэффициент рождаемости составил — 19,3 на 1000 населения», — приводит слова министра ИА «Чечня Сегодня».

Лорсанов также сообщил, что директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Министерства здравоохранения РФ Елена Шешко подтвердила необоснованность представленной информации и сообщила о проведении разбирательств по этой ситуации.

Напомним, в ходе выступления на Восточном экономическом форуме главный внештатный специалист Минздрава России Олег Аполихин сообщил, что Чечня лидирует как по коэффициенту рождаемости в России, так и по коэффициенту младенческой смертности. Первый показатель составляет в республике 2,9, второй — 17,3.