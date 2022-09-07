Красноярск, , 13:48 — REGNUM В Красноярском крае за восемь месяцев 2022 года зарегистрировано почти 31 тыс. преступлений, что на 754 меньше, чем в январе–августе прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Ysia.ru

Более половины преступлений — около 57% было совершено против собственности. Каждый четвёртый инцидент произошёл в общественном месте.

«Активная профилактическая работа способствовала уменьшению числа убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, изнасилований, краж, грабежей, фактов мошенничества, угонов транспортных средств», — отметили в надзорном ведомстве.

При этом обеспокоенность сотрудников прокуратуры вызвал резкий рост числа разбойных нападений (77 фактов, что на 40% выше аналогичного периода прошлого года). В ведомстве связали это со сложным социально-экономическим положением в регионе и стране в целом.

Правоохранители выявили более 14 тыс. злоумышленников, раскрыто 58% преступлений. В итоге раскрываемость преступлений в крае превысила средний показатель по Сибирскому федеральному округу.