Москва, 7 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. За время проведения специальной военной операции по защите Донбасса российские военные уничтожили более 440 единиц авиационной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России 7 сентября.

(сс) Lars_Nissen_Photoart Беспилотник

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 292 самолёта, 152 вертолёта, 1897 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в новой сводке , опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, киевские боевики лишились более 11 тысяч боевых машин, танков и военной автомобильной техники. В Минобороны уточнили, что речь идёт о 4855 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Также ВС России уничтожили 3369 орудий полевой артиллерии и миномётов и 373 зенитных ракетных комплекса ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 ВСУ был сбит российскими военными в рамках спецоперации на территории б. УССР 5 сентября в районе населённого пункта Кочубеевка Херсонской области.

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