Владивосток, 7 сентября 2022, 13:47 — REGNUM Росатому поручено представить дополнительные предложения для усиления безопасности Запорожской АЭС. Об этом сегодня 7 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
По словам президента, на ЗАЭС главную опасность представляют не реакторы, а хранилища отработанного ядерного топлива.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил на ВЭФ, что доверяет отчёту МАГАТЭ по Запорожской АЭС.
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