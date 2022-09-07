Владивосток, , 13:47 — REGNUM Росатому поручено представить дополнительные предложения для усиления безопасности Запорожской АЭС. Об этом сегодня 7 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам президента, на ЗАЭС главную опасность представляют не реакторы, а хранилища отработанного ядерного топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил на ВЭФ, что доверяет отчёту МАГАТЭ по Запорожской АЭС.

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