Приштина, Сербия, , 13:50 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 6 сентября провел встречу с главой департамента Центральной и Восточной Европы Института национальных демократий Робертом Бенджамином и главой косовского отделения этой организации Нэнси Содерберг. Об этом 7 сентября сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Альбин Курти AgronBeqiri

Курти назвал Косово примером развитой плюралистической демократии и сильного гражданского общества для всего региона Западные Балканы.

Политик при этом подчеркнул важность качественного сбора информации о населении для принятия правильных управленческих решений.

Напомним, в Косово конституционально закреплено право национальных меньшинств на участие в управлении республикой по квотам, что гарантирует присутствие сербов, цыган, бошняков и турок в правительстве и парламенте Косово.

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